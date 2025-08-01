589 spor sahası büyüklüğünde alan kurtarıldı: 12 milyon ton hafriyat atığı bertaraf edildi

Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde faaliyet gösteren üç mobil geri kazanım tesisiyle, 12 milyon 420 bin ton atık çevreye zarar vermeden işlenirken, bu süreçte 524 bin 600 ton geri kazanılabilir malzeme elde edildi. Büyükşehir Belediyesi, bu sayede hem çevrenin korunmasına katkı sundu, hem de belediye bütçesine 92 milyon TL tasarruf sağladı.

92 milyon tl tasarruf sağlandı

Muğla genelindeki inşaatlardan çıkan hafriyat atıkları, Büyükşehir Belediyesi’nin 13 ilçede belirlediği alanlara yönlendirilerek doğaya gelişigüzel bırakılmasının önüne geçiliyor. Bu alanlara getirilen atıklar, mobil tesislerde ayrıştırılıyor ve yeniden kullanıma uygun hale getiriliyor. Tesiste işlenen hafriyatlar; bahçe toprağı, yol altı dolgu, yastıklama, gömlekleme, alt temel dolgu, filler ve drenaj malzemesi gibi birçok altyapı çalışmasında değerlendirilebilecek malzemeye dönüştürülüyor. Elde edilen bu malzemeler, Büyükşehir Belediyesi’nin yol ve altyapı projelerinde kullanılarak çevrenin korunmasına katkı sunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli Harita Mühendisi Emre Akbay, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci yatırımlara, geri dönüşüm projelerine ve tasarruf ettiren uygulamalara devam ediyoruz. Mobil geri kazanım tesislerimiz ile bugüne kadar 524 bin 600 ton geri kazanılabilir bir malzeme elde ettik. Yaklaşık 92 milyon TL'lik kamu tasarrufu sağladık. Ayrıca 12 milyon 420 bin ton atığın bertarafı ile 589 spor sahası büyüklüğünde alanın doğaya zarar vermesini engelledik" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre dostu yatırımların sürdürülebilir kent yaşamı açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, Muğla’nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda doğaya saygılı yönetim anlayışıyla da örnek bir şehir olması gerektiğini söyledi. Başkan Aras, mobil geri kazanım tesisleri sayesinde yalnızca atıkları doğaya zarar vermeden bertaraf etmekle kalmıyor, aynı zamanda kamu kaynaklarını koruyarak önemli bir tasarruf da sağladıkları açıkladı.