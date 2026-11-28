Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Kasım tarihli bülteninde yeni yaptırım kararları yer aldı. Kurul, 106 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verirken, 107 gerçek ve 9 tüzel kişiye de işlem yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Kurul, 49 gerçek kişinin lisansının iptal edilmesine ve bir bankanın sermaye piyasası faaliyetlerinin durdurulması yönünde karar aldı.

SPK, 2 şirketin toplam 293 milyon 625 bin liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay verdi.

Kurul, 3 şirketin toplam 12 milyar 400 milyon lira tutarında borçlanma tavanı içeren ihraç belgesini onaylarken bir aracı kurumun faaliyet izni başvurusunu olumlu karşıladı.

SPK, ayrıca bir şirketin paylarına ilişkin hazırlanan pay satış bilgi formunun ve 2 gayrimenkul fonunun katılma paylarına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerine olumlu yanıt verdi.