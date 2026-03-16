AFAD duyurdu! Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 09:46 sularında Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün saat 09:46 sularında Akdeniz'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 16, 2026
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-03-16
Saat:09:46:20 TSİ
Enlem:34.16367 N
Boylam:25.5645 E
Derinlik:15 km
Detay: