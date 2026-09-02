AKOM İstanbul için gün verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor!

İstanbul’da cuma günü yağışlı havaya teslim olacak. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da cuma gününe kadar yağış beklenmezken havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 28-31 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor.

İstanbul'da hava nasıl olacak?

3 Eylül 2026 Perşembe: Parçalı ve az bulutlu. En düşük 21°C, en yüksek 29°C. Yağış beklenmiyor.

4 Eylül 2026 Cuma: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 21°C, en yüksek 27°C. Yağış miktarı 2-5 kg arası.

5 Eylül 2026 Cumartesi: Az bulutlu ve açık. En düşük 21°C, en yüksek 31°C. Yağış beklenmiyor.

6 Eylül 2026 Pazar: Açık. En düşük 22°C, en yüksek 32°C. Yağış beklenmiyor.

7 Eylül 2026 Pazartesi: Parçalı ve az bulutlu. En düşük 21°C, en yüksek 28°C. Yağış beklenmiyor.

8 Eylül 2026 Salı: Açık. En düşük 20°C, en yüksek 27°C. Yağış beklenmiyor.