Televizyonda gördü, tarlasına ekti: Şimdi üretimi büyütüyor

Ürünün pazarlanmasında sorun yaşamadıklarını anlatan Ceylan, ahududunun özellikle pastane ve dondurma işletmelerinden talep gördüğünü belirtti.

Bu yıl dolu nedeniyle ürün miktarının azalması dolayısıyla satışları ağırlıklı olarak köy içinde yaptıklarını aktaran Ceylan, "Pazarlama sorunumuz yok. Bunları pastaneler, dondurmacılar uzaktan kapıyor. Ama şu an bizim ürünümüz dolu vurduğundan dolayı az olduğu için köy içinde pazarlıyoruz. Paketlere koyuyoruz, kahveye çıkardığımız zaman alıyorlar. Direkt buradan toplayıp kahve önünde satıyoruz." diye konuştu.