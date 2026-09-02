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Televizyonda gördü, tarlasına ekti: Şimdi üretimi büyütüyor

Edirne’nin Kemalköy köyünde çiftçilik yapan Mehmet Ceylan, geleneksel tarım ürünlerine alternatif olarak yöneldiği ahududu ve böğürtlen üretiminde ekim alanını büyüttü.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Televizyonda gördü, tarlasına ekti: Şimdi üretimi büyütüyor

Yaklaşık 2 bin 700 metrekarelik bahçesinde ahududu ve böğürtlen üretimi yapan Mehmet Ceylan, elde ettiği verimden memnun kaldı. Ceylan, bahçesinin 1500 metrekaresini ahududu, 1200 metrekaresini ise böğürtlen yetiştiriciliğine ayırdı.

1 Alternatif ürün arayışındaydı

Alternatif ürün arayışındaydı

Alternatif ürün arayışındayken televizyonda gördüğü bir haber üzerine ahududu yetiştiriciliğini denemeye karar veren Ceylan, ilk yıl bir sıra diktiği ahudududan olumlu sonuç alınca üretimini artırdı.

Ceylan, bölgede farklı bir ürün yetiştirmek amacıyla yola çıktığını söyledi.

2 Tesadüfen karar verdi

Tesadüfen karar verdi

Ahududu yetiştiriciliğine tesadüfen karar verdiğini anlatan Ceylan, "Kahvede otururken karar verdim. Tropikal bir şeyle uğraşalım, değişik bir ürün deneyelim dedim. Televizyonda tesadüfen gördük, hoşumuza gitti. İlk sene sadece bir sıra denedik. Baktık burada oluyor. Zarar edersek neresinden dönersek dönelim kar diyelim. Hoşumuza gitti, oldu. Şimdi çoğalttık." dedi.

3 "Yaklaşık 200-300 fidanlık daha yerimiz var"

"Yaklaşık 200-300 fidanlık daha yerimiz var"

Bahçesinde yaklaşık 300-400 ahududu fidanı bulunduğunu belirten Ceylan, ahududu sezonunun ardından da ürün alabilmek amacıyla 300'ün üzerinde böğürtlen fidanı diktiğini dile getirdi.

Üretim alanını daha da genişletmeyi planladığını ifade eden Ceylan, "Ahudududan da memnunuz, böğürtlenden de memnunuz. Yıl sonunda ahududuyu biraz daha çoğaltacağız. Yaklaşık 200-300 fidanlık daha yerimiz var." diye konuştu.

4 Yaklaşık 1 ton ürün bekliyorlar

Yaklaşık 1 ton ürün bekliyorlar

Bahçesinde "Polka" ve "Aksu Pembesi" çeşitlerini yetiştirdiğini aktaran Ceylan, Polka çeşidinden daha uzun süre ürün aldıklarını kaydetti.

Bu yıl yaklaşık 1 ton ürün beklediklerini ancak haziranda etkili olan dolunun bahçede zarara yol açtığını anlatan Ceylan, buna rağmen kalan ürünlerin gelişiminin iyi olduğunu söyledi.

5 Dolu sonrası yaklaşık yüzde 60 hasar tespit edildi

Dolu sonrası yaklaşık yüzde 60 hasar tespit edildi

Dolu sonrası yaklaşık yüzde 60 hasar tespit edildiğini belirten Ceylan, şöyle devam etti:

"Ürünlerimiz dolu vurmasına rağmen gayet güzel. Bu yıl 1 ton ürün bekliyorduk fakat dolu vurunca yaklaşık yüzde 60 hasar tespiti yapıldı. Yüzde 40 ürün bekliyoruz. 300-400 kilogram ürün almayı hedefliyoruz."

Ahudududa üçüncü yılda dönüm başına yaklaşık 1,5 ton verime ulaşılabildiğini ifade eden Ceylan, gelecek yıllarda bu seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi

6 "İki günde bir mutlaka girmek zorundayız"

"İki günde bir mutlaka girmek zorundayız"

Ahududunun hassas bir ürün olduğunu vurgulayan Ceylan, olgunlaşan meyvelerin bekletilmeden toplanması gerektiğini söyledi.

Hasat döneminde bahçeye iki günde bir girdiklerini belirten Ceylan, "İki günde bir mutlaka girmek zorundayız. İki günde bir girmezseniz kendi kendine dökülüyor. Çok hassas bir ürün. Yaklaşık 1,5-2 ay verim alabiliyoruz. Şu an tam verimin ortasındayız.” dedi.

7 "Pazarlama sorunumuz yok"

"Pazarlama sorunumuz yok"

Ürünün pazarlanmasında sorun yaşamadıklarını anlatan Ceylan, ahududunun özellikle pastane ve dondurma işletmelerinden talep gördüğünü belirtti.

Bu yıl dolu nedeniyle ürün miktarının azalması dolayısıyla satışları ağırlıklı olarak köy içinde yaptıklarını aktaran Ceylan, "Pazarlama sorunumuz yok. Bunları pastaneler, dondurmacılar uzaktan kapıyor. Ama şu an bizim ürünümüz dolu vurduğundan dolayı az olduğu için köy içinde pazarlıyoruz. Paketlere koyuyoruz, kahveye çıkardığımız zaman alıyorlar. Direkt buradan toplayıp kahve önünde satıyoruz." diye konuştu.

8 Diğer çiftçilere de tavsiye etti

Diğer çiftçilere de tavsiye etti

Alternatif ürün yetiştiriciliğini diğer çiftçilere de tavsiye eden Ceylan, "Çok güzel ve zevkli bir ürün. Herkese tavsiye ederim. İnsan buraya geldiği zaman yorgunluğunu unutuyor. Gerçekten şu güzelliğe baksanıza." ifadelerini kullandı.
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