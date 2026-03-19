Arife günü köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2026? Ramazan Bayramı'da otoyol ve köprüler ücretsiz mi olacak?

Ramazan Bayramı arifesiyle birlikte başlayan 3,5 günlük bayram sürecinde yola çıkmaya hazırlanan vatandaşlar, otoyol ve köprü geçişlerinin ücretsiz olup olmadığını araştırıyor.
1 Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı süresince bazı otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişleri ücretsiz olacak.
2 Arife günü otoyol ve köprüler ücretsiz mi?
Vatandaşların en merak ettiği konulardan biri de arife günü (19 Mart 2026 Perşembe) otoyol ve köprü geçişlerin ücretsiz olup olmadığı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişleri 19 Mart 00.00’dan 22 Mart 24.00’e kadar ücretsiz olacak.
3 Bayramda hangi otoyol ve köprüler ücretli?
Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçişten muaf tutulduğu açıklandı.
4 Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
Ayrıca Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinin yanı sıra, belediyeler ve bağlı kuruluşlar tarafından sunulan toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
Uygulama, 20 Mart 2026 Cuma günü saat 00.00’dan (Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece) başlayarak 22 Mart 2026 Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olacak.