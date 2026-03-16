Arife günü resmi tatil mi? Arife günü yarım gün mü?

Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart 2026 tarihlerinde kutlanacak. Bayrama sayılı günler kala milyonlarca kişi tatil planı yapmaya başladı. Bu süreçte en çok merak edilen konulardan biri de arife gününün tatil olup olmayacağı oldu. Peki arife günü resmi tatil mi? Arife günü ne zaman, yarım gün mü? İşte konuyla ilgili merak edilenler...
2 Arife günü resmi tatil mi?
Arife günü öğleden sonra kamu kurumlarında ve birçok iş yerinde yarım gün tatil uygulanıyor.
3 Ramazan Bayramı tatili ne zaman?
2026 yılında Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek:
Ramazan Bayramı 1. günü – 20 Mart 2026
Ramazan Bayramı 2. günü – 21 Mart 2026
Ramazan Bayramı 3. günü – 22 Mart 2026
4 Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
2026 yılında Ramazan Bayramı tatili, yarım günlük arife günü ve üç günlük bayram süresinin birleşmesiyle toplamda 3,5 gün sürecek.
Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.