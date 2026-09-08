İnsan faktörüne geri dönüş: Teknoloji devleri yapay zekada insan-makine dengesini arıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Meta'nın bazı ekiplerde çalışan sayısını yüzde 60'a kadar azaltmayı ve görevlerin önemli bölümünü yapay zeka ajanlarına devretmeyi öngören yeniden yapılanma planı, beklenen verimliliğin sağlanamamasının ardından geri çekildi.

Reuters'ın şirket içi belgelere dayanan araştırmasına göre Meta, ilk işten çıkarma dalgasının ardından planlanan yeni kesintileri durdurdu. Şirket içi veriler yapay zeka sistemlerinin öngörülen verimlilik artışını sağlamadığını, buna karşılık teknik sorunların ve çalışanların bu sorunları çözmek için harcadığı sürenin arttığını gösterdi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg daha sonra 2026 içinde şirket çapında yeni bir işten çıkarma planlanmadığını açıkladı.

Benzer bir geri dönüş daha önce İsveç merkezli finansal teknoloji (fintech) şirketi Klarna'da yaşandı. Yapay zeka destekli müşteri hizmetleri sisteminin yüzlerce çalışanın işini yapabildiğini açıklayan ve işe alımları büyük ölçüde durduran şirket, hizmet kalitesine ilişkin sorunların ardından yeniden insan çalışan istihdam etmeye başladı.

Klarna CEO'su Sebastian Siemiatkowski, şirketin maliyet azaltmaya fazla odaklandığını kabul ederken yeni modelde yapay zekanın rutin talepleri karşılamaya devam etmesi, ancak müşterilerin gerektiğinde gerçek bir çalışana ulaşabilmesi benimsendi.

Yazılım mühendisliği işe alımları daha dirençli

Şirketlerin yapay zeka kullanımından vazgeçtiğine dair bir işaret bulunmuyor. Bunun yanında teknolojinin insan çalışanların doğrudan yerine geçirilmesine ilişkin beklentilerde değişime gidiliyor.

Bu durum özellikle yazılım sektöründeki istihdam verilerinde kendisini gösteriyor. SignalFire'ın 2026 teknoloji istihdamı raporuna göre, büyük teknoloji şirketlerinde toplam işe alım 2019'a kıyasla yüzde 25 gerilerken, yazılım mühendisliği işe alımlarındaki düşüş yüzde 11'de kaldı. Yazılım mühendislerinin toplam işe alımlar içindeki payı ise yüzde 46'dan yüzde 55'e yükseldi.

Yapay zeka ve makine öğrenimi mühendisleri gibi alanlarda istihdam artarken, tasarım, pazarlama ve ürün yönetimi gibi pozisyonlarda çok daha sert düşüşler yaşandı.

Stanford Digital Economy Lab'in ABD bordro verilerine dayanan araştırması da ekonomi genelinde yapay zeka kaynaklı yaygın bir iş kaybına dair kanıt bulamadı. Ancak yapay zekaya yüksek ölçüde maruz kalan mesleklerde 22-25 yaş grubunun istihdamının daha zayıf seyrettiği görüldü.

Araştırmacılara göre bu etkinin önemli bölümü işten çıkarmalardan değil, şirketlerin giriş seviyesi çalışanları daha az işe almasından kaynaklanıyor.

Teknoloji sektöründe küçülmeler sürüyor ve şirketler yapay zeka yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Ancak Meta ve Klarna örnekleri ile son işe alım verileri, şirketlerin yapay zekayı insan çalışanların doğrudan yerine koymaktan çok daha küçük, daha teknik ve yapay zekayı kullanan ekipler kurmak için kullandığını gösteriyor.

Son dönemdeki deneyimler, yapay zekadan elde edilen verimlilik artışını doğrudan çalışan sayısını azaltmaya çevirmeye çalışmanın da belirgin sınırları olduğunu ortaya koyuyor.