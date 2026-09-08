Yüzen otellere yerli turistin ilgisi artıyor

Küresel kruvaziyer pazarı, Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği’nin (CLIA) verilerine göre 2025’te yüzde 7,5 artışla 37,2 milyon yolcuya ulaştı ve ekonomik büyüklüğü yaklaşık 200 milyar dolar oldu. 2026 hedefi ise 38,3 milyon. 2027’de dünya çapındaki yolcu sayısının 40 milyonu geçmesi bekleniyor. Karayipler destinasyon olarak liderliğini korurken, Akdeniz dünyanın ikinci en büyük ve en çok tercih edilen bölgesi. Bugün dünyadaki her altı kruvaziyer misafirinden biri Akdeniz rotalarını tercih ediyor. Bu destinasyonun ortasında yer alan Türkiye için önemli büyüme potansiyel söz konusu. Bu yıl Türk limanlarına bin 500 gemide 2,5 milyon turistin uğraması bekleniyor.

Ekonomist’in 19 - 29 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Bu veriler de Türkiye pazarı açısından rekor anlamına geliyor. Sadece yabancı turistler değil, Türkiye’den turistlerin de kruvaziyer tatili tercih etmeye başladığı, böyle bir trend oluştuğu sektör temsilcilerince ifade ediliyor. Bu yıl beklenti 100 binin üzerinde Türk vatandaşının kruvaziyeri tercih etmesi yönünde.

Önemli potansiyel

Kapasitenin genişlemesi, güzergahların çeşitlenmesi, İstanbul’un yeniden homeport (hem transit hem ana liman) olarak konumlanmasıyla birlikte Türkiye, özellikle güneybatı limanlarıyla dünyanın dört bir yanından gelen kruvaziyer yolcuları için cazibesini güçlendirdi. Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz’i birbirine bağlayan konumu ve gelişmiş hava ulaşım ağı ve liman altyapısıyla büyüyen kruvaziyer pazarında önemli bir avantaja sahibiz. Ülkenin küresel kruvaziyer pazarındaki büyümeden daha fazla pay alabilmesi için liman altyapısına, destinasyon deneyimine ve uluslararası pazarlamaya daha fazla odaklanması gerekiyor. Türkiye’ye gelen uluslararası kruvaziyer yolcu sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 2,14 milyona çıktı. Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında Türk limanlarına toplam 488 kruvaziyer gemisi geldi. Toplam gelen kruvaziyer yolcu sayısı 756 bin.

Burak Çalışkan / Costa Cruises Türkiye

Vize önemli sorun

Türkiye’nin kruvaziyer turizminde bu yıl başarılı bir dönem geçirdiğini söyleyen Costa Cruises Türkiye Genel Müdürü Burak Çalışkan, “2026 yılının satışlarını önemli ölçüde tamamladık. Beklentiler doğrultusunda rekor bir yıl olacaktır. 2027 yılının da satışlarına haftalık 600 Euro’dan başlayan fiyatlarla başladık. Şirket olarak, 2027 yılında yüzde 60 büyüme beklentimiz var” diyor.

Türkiye’de sektörün gelişimi için altyapı yatırımlarına ağırlık verilmeye devam etmesini bekleyen Çalışkan’a göre özellikle Kuşadası Limanı’nın genişlemesi önemli. Türkiye’de aslında kruvaziyer turizmine Türklerin de ilgisinin olduğunu kaydeden Çalışkan, burada en büyük sorunun, vize olduğunu aktarıyor. Çalışkan, Türk turistlerin vize sorunun çözülmesinin bu alana olan ilgiyi artıracağı kanaatinde.

Homeport kapasitesi artırılmalı

Kruvaziyer şirketleri bir ülkeyi rotasına alırken yalnızca liman kapasitesine bakmıyor. Bölgesel bağlantılar, operasyonel verimlilik ve yeni nesil tasarlanmış rota kurguları karar süreçlerinde belirleyici oluyor. Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz, “Türkiye gemilerin uğrak limanı olmasından öte; konum avantajından aldığı güçle Akdeniz’in karar alma ve rota geliştirme süreçlerinde etkili bir merkez olarak konumlanmalı. Bu yönde daha güçlü adımlar atılmalı” diyor.

Türkiye’de homeport kapasitesinin de geliştirilmesi gerektiğini anlatan Alnıtemiz’e göre, bir geminin yalnızca uğrak noktası olmak yerine, yolculuğun başlangıç veya bitiş noktası haline gelmesi ilave ekonomik katkı sağlıyor. Alnıtemiz, “Böylece konaklama, ulaşım, alışveriş ve yerel ekonomiye çok daha yüksek değer yaratılıyor. Bunun için liman altyapıları güçlendirilmesi, havalimanı bağlantıları geliştirilmeli. Dijital çözümler ve yabancı turiste uyumlu finansal altyapılarla yolcu geçiş süreçleri hızlandırılmalı” diye konuşuyor.

10 yılda 60 yeni gemi

Küresel kruvaziyer sektörünün yarattığı ekonomik etki 37,2 milyon yolcu ile 2025 yılında 198,8 milyar doları buldu. Projeksiyonlara göre 2029 tahminleri, dünya genelinde pazarın 42 milyon kruvaziyer yolcusuna ulaşması ve sektörün istikrarlı büyümesini sürdürmesi yönünde. Kruvaziyer filosundaki büyüme kademeli şekilde sürerken 2026 itibarıyla dünya denizlerindeki CLIA üyesi kruvaziyer gemi sayısının 327’ye ulaşması bekleniyor. Bu sayının toplam sayının yüzde 90-92’sini oluşturduğu tahmin ediliyor. Dünyada sektöre olan yatırımlar da artıyor. Şöyle ki 71 milyar dolarlık yatırımla 60 geminin daha önümüzdeki 10 yılda dünyada dolaşmaya başlaması bekleniyor.

Türkiye kaynak pazar olarak değerlendiriliyor

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA) verilerine göre Kuzey Amerika özellikle ABD aldığı yüzde 55’lik payla küresel büyümenin ana lokomotifi konumunda. Almanya, İngiltere, Avustralya, İtalya başta olmak üzere Avrupa istikrarlı büyümesini sürdürürken, Asya pazarı da en hızlı büyüyen bölge olarak dikkat çekiyor. CLIA 2025 Avrupa Pazarı raporuna göre Türkiye kaynak pazar olarak değerlendiriliyor.

Türkiye çıkışlı en çok tercih edilen cruise rotaları

İstanbul çıkışlı Doğu Akdeniz turları

Yunan Adaları

İtalya–Fransa–İspanya rotaları

Norveç Fiyortları ve Kuzey Avrupa

Karayipler (uçak + gemi paketleri)

Özgü Alnıtemiz / Celestyal Türkiye Direktörü

“Farkındalık büyüyor”

“Celestyal olarak iki orta büyüklükte gemimiz bulunuyor. 2025 yılında 125 bin misafir ağırladık. 2026 sezonunda 142 bin misafir ağırlamayı hedefliyoruz. Celestyal 10 yılı aşkın süredir, Türkiye pazarının gücüne inanan; pandemi hariç Türkiye limanlarına aralıksız ve düzenli olarak program yapan tek kruvaziyer şirketi. Yılda 100’ün üzerinde geliş yapıyoruz. Türk yolcuların cruise farkındalığı her geçen yıl artıyor. Özellikle Yunan Adaları ve Ege programlarımız, yakın deniz olması ve sunduğu 3, 4, 7 gecelik esnek zamanlaması ile kruvaziyeri ilk kez deneyen misafirlerimiz tarafından tercih ediliyor.”