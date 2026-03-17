TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman 2026? TOKİ İstanbul kura tarihi belli oldu mu?

Dar ve orta gelirli vatandaşların uygun ödeme koşullarıyla konut sahibi olmasını hedefleyen Yüzyılın Konut Projesi’nde kura sürecinde sona gelindi. Proje kapsamında İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için yapılacak kura çekimleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekimi için tarih belli oldu mu? Çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek? Kura çekimi canlı izlenebilecek mi? TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listesi belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar…
1 TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada TOKİ İstanbul kura çekilişine dair önemli bilgiler paylaştı.
Bakan Kurum, İstanbul TOKİ kura çekiminin Ramazan Bayramı’nın ardından yapılacağını açıkladı. Bakan Kurum açıklamasında, "Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum'un bu açıklamasına göre, TOKİ İstanbul kura çekimi 23-29 Mart 2026 haftasında düzenlenebilir.
2 TOKİ İstanbul başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler listesi
Öte yandan, İstanbul’da yapılacak 100 bin konut için şehit yakınları, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç ve üzeri çocuk sahibi aileler ile diğer kategorilerde başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler duyuruldu.
3 TOKİ İstanbul kura sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul kura sonuçlarına ilişkin isim listesi, çekilişin gerçekleştirildiği gün kuranın tamamlanmasının ardından ilan edilecek.
4 TOKİ İstanbul kura çekimi canlı izleme: Nereden ve nasıl izlenir?
TOKİ kura çekimleri, kurumun YouTube kanalı ile sosyal medya platformlarında eş zamanlı olarak takip edilebiliyor.
5 TOKİ İstanbul konut fiyatları ne kadar?
Proje kapsamında megakent İstanbul'da toplam 100 bin konut inşa edilecek. Ayrıca, konutların satış fiyatları da belli oldu. Buna göre,
55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL,
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL,
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 950 bin TL olarak açıklandı.