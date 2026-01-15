Bakan Göktaş açıkladı: Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakımı yapılan tam bağımlı vatandaşlar ile ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı kapsamında bu ay toplam 5,9 milyar liralık ödemenin hesaplara aktarılmaya başlandığını açıkladı.

517 bin vatandaş yararlanıyor

517 bin vatandaşın bu yardımdan yararlandığını anımsatan Bakan Göktaş, 2025 yılında toplan 67,7 milyar liralık destek sağlandığını da belirtti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Yapılan bu ödemeyle birlikte 2025 yılında toplam 67,7 milyar liralık destek sağladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Göktaş, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı'nın 13 bin 878 liraya yükseldiğini belirterek, artışlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Zamlı ödemeler şubat ayında hesaplara yatacak

Göktaş, ocak ayında memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrası Evde Bakım Yardımı’nın 13 bin 878 liraya çıkarıldığını ifade etti. Göktaş ayrıca, zamlı ödemelerin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını aktardı.