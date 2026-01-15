Önce üzüldüler sonra sevindiler: Maliyet yükü altındaki üreticiye ikiz buzağı tesellisi

İlk doğumda hayvana yardım ettiklerini anlatan Çavdar, "Dinlensin diye bıraktık ama dinlenmiyor ikinciyi doğuruyormuş. 15 gün arayla hüznü ve sevinci yaşadık. Hayvancılık giderek zorlaşıyor. Maliyetlerimiz yükseliyor, sütü açıklanan fiyata satamıyoruz. Üzerine buzağı ölü doğunca bizim için büyük kayıp oluyor. İkiz buzağımız sağlıklı." diye konuştu.