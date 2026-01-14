Bakan Uraloğlu duyurdu: Marmaray o meslek grubuna ücretsiz oluyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, basın kartına sahip gazetecilerin uUaştırma Bakanlığı bünyesindeki Marmaray ve metro hatlarının gazetecilere ücretsiz olması için çalışmaların başladığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, sürecin kısa sürede tamamlanacağını da ekledi.

Basın kartına sahip basın mensupları, belediyeye ait olan otobüs, metrobüs ve metro gibi toplu ulaşım hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Sürecin tamamlanmasının ardından basın kartı olan gazeteciler Marmaray ve Bakanlığa bağlı metrolardan ücretsiz olarak yararlanabilecek.

"İletişim Başkanı Burhanettin Duran’la görüştük"

Uraloğlu, konuyla ilgili İletişim Başkanı Burhanettin Duran’la görüştüklerini ifade ederek, meselenin kısa sürede çözüme kavuşturulacağını söyledi.

Bakan Uraloğlu konuyla ilgili açıklamasında, "Bu konuda ben gazeteci arkadaşlara karşı mahcubum. Bunu defaatle gündeme getirdiniz. Ben de epey ilgilendim. Şimdi tekrar ilgileniyorum. Burhanettin Duran hocamızla da konuştuk. Onların da yetkisinde olan bir konu. Biz öneriyi yaptık. O göreve geldiğinde de kendisine söyledim. Birkaç hafta önce de konuştuk. İnşallah onu halletme noktasında bir aşama kat ettik. O mahcubiyetimizi ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.