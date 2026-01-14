AKOM’dan kritik uyarı: İstanbul’da kar yeniden kapıda

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent İstanbul’da kar yağışı için tarih verdi. AKOM, hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının düşeceğini belirterek karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

Sıcaklıklar 2-3 dereceye düşecek

AKOM tarafından yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere ülkenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Hafta sonu ise hava sıcaklığının 2-3 derece civarında seyretmesi bekleniyor.