15 yaşındaki milli gururumuz dartta dünya şampiyonluğu yolunda

Tuğraner'in disiplinli bir sporcu olduğunu ve yeni şampiyonluklar kazanacağına inandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Tuğraner sakin, başarılı ve azimli bir sporcumuz. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir sporcu. Haftanın her günü antrenmanlarımız var. Antrenmanlarına hafta içi Konya'da, hafta sonları Karaman'daki salonumuzda devam ediyor. Antrenmanlarını hiç aksatmıyor, her hafta sonu burada. Tuğraner şu an hedeflerinin zirvesinde. Sporcularımızı devamlı zirvede görmek istiyoruz. Bunun için çalışmalara devam ediyoruz."