Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Hangi rakamlar konuşuluyor?

Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. İlk senaryoda, en düşük emekli maaşına uygulanması planlanan yüzde 18,48’lik artışın ikramiyeye de yansıtılması gündemde.

Bu senaryonun hayata geçmesi halinde bayram ikramiyesi 4 bin 740 liraya yükselecek.