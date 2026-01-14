Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Hangi rakamlar konuşuluyor?

Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bayram öncesi ödenecek ikramiyenin tutarına odaklandı. Peki, emekli bayram ikramiyesi için hangi rakamlar konuşuluyor, masadaki senaryolar neler?
1 Hangi rakamlar konuşuluyor?
Emekli bayram ikramiyesi için bu yıl iki farklı senaryo üzerinde duruluyor. İlk senaryoda, en düşük emekli maaşına uygulanması planlanan yüzde 18,48’lik artışın ikramiyeye de yansıtılması gündemde.
Bu senaryonun hayata geçmesi halinde bayram ikramiyesi 4 bin 740 liraya yükselecek.
2 İkinci senaryoda hangi rakam öne çıkıyor?
Diğer senaryoda ise asgari ücrete yapılan yüzde 27’lik artışın emekli bayram ikramiyesine de yansıtılması değerlendiriliyor.
Bu durumda ikramiye tutarının 5 bin 80 lira olacak.
3 Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak?
Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihlerine denk geliyor. Bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önce hesaplara yatırılmaıs bekleniyor.
4 Zamma ilişkin kanun teklifi Meclis'e ne zaman sunulacak?
Emekli bayram ikramiyesine yapılacak zamma ilişkin kanun teklifinin önümüzdeki haftalarda Meclis'e sunulması planlanıyor.
2025 yılında emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraydı.