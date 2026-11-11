BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu görevinden affını istedi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kavcıoğlu, hakkında ortaya atılan iddialar nedeniyle kurumun daha fazla yıpranmaması için bu kararı aldığını belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim"

Şahap Kavcıoğlu'nun söz konusu açıklaması şöyle:

"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan affımı istedim.

Şimdiye kadar bizlere bu görevleri tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız'a en derin şükranlarımı arz ediyorum.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."