Takviye edici gıda pazarında yeni rekabet

IQVIA verilerine dayanan 2025 sonuçlarına göre Türkiye takviye edici gıda pazarı, değer bazında yüzde 56,7 büyüyerek 29,9 milyar TL'ye ulaştı. Aynı dönemde D vitamini kategorisi yüzde 72,09, demir yüzde 82,66, Omega-3 ise yüzde 67,38 büyüme kaydetti.

Pazardaki büyüme, rekabetin niteliğini de değiştiriyor. Artık yalnızca marka bilinirliği ve satış kanalları değil; üretim teknolojileri, ürün geliştirme kapasitesi, kalite sistemleri ve tüketici güveni de sektörün geleceğini belirleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Bu dönüşüm doğrultusunda büyüme stratejisini yeniden şekillendiren şirketlerden biri de Argivit markasıyla faaliyet gösteren Hekim İlaç. Şirket, son üç yılda sektör büyüme oranlarının üzerinde bir performans ortaya koyarken, önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini, teknolojik altyapısını, Ar-Ge yetkinliklerini ve ihracat faaliyetlerini geliştirmeye odaklanıyor.

12 bin metrekarelik üretim altyapısıyla yeni kategorilere hazırlanıyor

Yaklaşık 12 bin metrekarelik tesis yapılanması içerisinde üretim faaliyetlerini sürdüren Hekim İlaç, mevcut likit, tablet, saşe, toz ve kapsül üretim yetkinliklerini yeni nesil teknolojilerle genişletmeyi planlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin yeni dönem yatırım gündeminde özellikle gummy, softgel ve capsule-in-capsule gibi farklı üretim teknolojileri bulunuyor. Protein bar üretim kabiliyetinin geliştirilmesi de şirketin sağlıklı ve fonksiyonel beslenme ile sporcu beslenmesi kategorilerine yönelik hazırlıklarının bir parçasını oluşturuyor.

Bu yatırımlarla Hekim İlaç, yalnızca mevcut ürün portföyünü büyütmeyi değil, farklı ürün formlarında üretim yapabilen daha geniş kapsamlı bir üretim altyapısına ulaşmayı hedefliyor.

Üretimde yeni rekabet alanı: Dijitalleşme ve izlenebilirlik

Hekim İlaç'ın büyüme stratejisinde üretim kapasitesinin yanı sıra dijital dönüşüm de önemli bir yer tutuyor. Şirket, elektronik kalite yönetimi, üretim operasyonlarının dijital takibi, tesis ve çevresel parametrelerin izlenmesi ile depo ve lojistik süreçlerini birbirine bağlayan bir altyapı oluşturuyor.

Bu sistemlerle hammadde girişinden kalite kontrolüne, üretim aşamalarından bitmiş ürün sevkiyatına kadar süreçlerin daha ölçülebilir ve izlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Hekim İlaç Kurucusu ve CEO'su Dr. Murat Doğan, sektördeki hızlı büyümenin beraberinde önemli bir sorumluluk getirdiğine dikkat çekerek, önümüzdeki dönemin en önemli rekabet başlığının güven olacağını belirtiyor. Doğan'a göre ürün ve marka sayısındaki artış, tüketicinin güvenilir ve kaliteli ürünleri ayırt etmesini zorlaştırabiliyor. Bu nedenle sektörün geleceğinde üretim altyapısı, bilimsel Ar-Ge, kalite sistemleri, izlenebilirlik ve doğru bilgilendirme belirleyici olacak.

Üniversitelerle iş birliği, Ar-Ge yatırımlarının merkezinde

Şirketin büyüme planının önemli ayaklarından birini de üniversite-sanayi iş birlikleri oluşturuyor. İstanbul Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile yürütülen çalışmalarda yeni formülasyonlar, hammaddeler, ürün geliştirme, üretim teknolojileri ve veri temelli Ar-Ge uygulamaları öne çıkıyor. Bu iş birlikleriyle akademik bilgi birikiminin sanayi deneyimiyle buluşturulması ve bilimsel çalışmaların yeni ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Hedef yalnızca ihracat değil, uluslararası üretim ortaklıkları

Hekim İlaç'ın önümüzdeki beş yıllık stratejisinde Avrupa, Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika pazarları öncelikli büyüme alanları arasında bulunuyor. Şirket, Argivit başta olmak üzere kendi markalarını uluslararası pazarlara taşımayı hedeflerken, farklı markalar için ürün geliştirme, formülasyon, üretim ve ambalajlama hizmetleri sunmayı da planlıyor.

