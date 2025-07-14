Bu çiçeği koparmanın cezası 380 bin TL

"380 bin TL gibi ciddi bir cezası var"



Kocaali sakinlerinden Yavuz Selim Din, "Görüntüsüyle kumsallarımızı güzelleştiren kum zambakları açtı. Nadir endemik tür olan bu bitkiler ilçemiz için çok kıymetli. Üzerine basmak, koparmak ya da zarar vermenin 380 bin TL gibi ciddi bir cezası var. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz" dedi.