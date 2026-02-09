Çiçekçilerde 14 Şubat mesaisi: Kırmızı gül yine zirvede

"Bize dört gün önceden dönüş yapıldığı zaman hepsi birebir istedikleri şekilde, saatte teslim ediliyor. Ama son dakika siparişler bizleri sıkıntıya sokuyor. O yüzden bilinçli tüketici, alıcı olalım. Siparişlerini bir hafta önceden verirlerse hem çiçekçiler rahat eder hem insanlar mağdur olmaz. Çiçekçi mağazalarımızdan çiçek almanızı önemle rica ediyoruz. Çünkü bir şikayetiniz olduğu zaman odamıza da müracaat edebilirsiniz."