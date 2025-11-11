Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askeri uçağımızın enkazına ulaşma çalışmalarımız devam ediyor

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye mesajı gönderdi. Aliyev, “TSK'ya ait askeri kargo uçağındaki askerlerin kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduk.” dedi.