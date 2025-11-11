MSB açıkladı: 'Askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Duran'dan, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bakan Yerlikaya, düşen askeri kargo uçağı için Gürcü mevkidaşıyla telefonda görüştü



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabındaki açıklamasında, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmekte olan Milli Savunma Bakanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildiren Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Geladze ile telefonda görüştüğünü, Geladze'nin de olay yerine geçtiğini aktararak Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.