Dünyanın en büyük konteyner gemisi Mersin'de

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan MSC IRINA Mersin Uluslararası Limanı'na (MIP) geldi. Gemi, 'IRINA sınıfı' olarak bilinen özel bir gemi serisinin de ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gemi, 'IRINA' sınıfı olarak bilinen özel serinin ilk örneklerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor.


Mersin Uluslararası Limanı (MIP), dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan MSC IRINA'yı ağırladı. 880 metre uzunluğundaki yeni East Med Hub 2 (EMH2) Terminali'nde gerçekleşen bu ziyaret, Mersin'in küresel deniz ticaretindeki önemini bir kez daha gösterdi.

'IRINA' sınıfının ilk örneklerinden kabul ediliyor

MIP'ten yapılan açıklamaya göre, megamax sınıfında yer alan MSC IRINA, 400 metre uzunluğunda, 61,3 metre genişliğinde ve 24 bin 346 TEU kapasiteye sahip. Gemi, 'IRINA sınıfı' olarak bilinen özel bir gemi serisinin de ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

"Türkiye'nin ilk Saha Otomasyon Sistemini devreye alıyoruz"

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, geminin limana başarıyla yanaştırılmasının Mersin için büyük bir gurur olduğunu belirterek, "East Med Hub 2 Terminali'nin ilk aşamasının tamamlanması, Mersin'in küresel ticaret zincirindeki rolünü daha da güçlendirdi. Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez konumundayız. Operasyonel verimliliği artırmak amacıyla Türkiye'nin ilk Saha Otomasyon Sistemini devreye alıyoruz" dedi.

2026'da tam kapasiteyle hizmet verecek

East Med Hub 2 Terminali'nin 2026 yılında tam kapasiteyle hizmet vermesi planlanıyor.
