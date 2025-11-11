Dünyanın en büyük konteyner gemisi Mersin'de

MIP'ten yapılan açıklamaya göre, megamax sınıfında yer alan MSC IRINA, 400 metre uzunluğunda, 61,3 metre genişliğinde ve 24 bin 346 TEU kapasiteye sahip. Gemi, 'IRINA sınıfı' olarak bilinen özel bir gemi serisinin de ilk örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.