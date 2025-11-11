Marmara Denizi'nin bir zamanlar bir göl olduğuna işaret eden Vardar, "Geçmiş dönem iklim değişimlerinin izleri hala deniz tabanında katmanlar halinde birikmiş durumda ve keşfedilmeyi bekliyor. Tortullar, geçmişin iklim arşividir, biz bu projeyle o arşivi aralayıp hem doğal iklim değişikliklerini hem de insan etkisini bilimsel temelde değerlendirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.