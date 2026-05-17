Edirne semalarında fetih coşkusu: 1000 dronla görsel şölen!

Fethin ruhunun ilk kez Edirne’de şekillendiğini ifade eden Sezer, "Fetih denilen o büyük rüya ilk kez Edirne sokaklarında vücut bulmuştur. İstanbul’un anahtarı bu topraklarda dövülmüştür. Dünyayı titretecek o dev şahi topları bu ocaklarda dökülmüştür." dedi.

Edirne'nin, devlet aklının şekillendiği, orduların hazırlandığı ve medeniyetin kök saldığı bir başkent olduğunu vurgulayan Sezer, Fatih Sultan Mehmet'in genç yaşına rağmen çağının ötesinde bir vizyona sahip olduğunu kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet’in yalnızca askeri yönüyle değil, adaleti ve medeniyet anlayışıyla da öne çıktığını dile getiren Sezer, farklı inanç ve kültürleri bir arada yaşatan büyük bir medeniyet tasavvurunun inşa edildiğini hatırlattı.