1 temettü, 1 bedelsiz: 2 hissenin fiyatında düzeltme yapıldı (14 Mayıs)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün iki hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.


Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün iki hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ege Profil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (EGPRO)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,6422018 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,5458715 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 41,46 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

%100 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 406,50 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

