Hem doğayı koruyor hem elektrik üretiyor: 400 ton atıktan 5 milyon 250 bin kilovat elektrik

Tesisin çevreye zarar veren etmenleri bertaraf ettiğini dile getiren Aktar, şöyle konuştu:

"Tesisin çevreye zararı yok, yararı var. Aslında tesisin hiç olmaması, çevreye zarar olarak görülebilir. Çünkü tesisin olmaması durumunda gelen evsel atıklar vahşi olarak depolanacak ve doğaya sera gazı salınımı olacak. Gazın kontrolsüz şekilde doğaya salınımı ve vahşi depolamanın getirdiği tehlikeler mevcut. Çöpün içinde biriken gazın elektrik enerjisine dönüşmesiyle aslında patlama riskini ortadan kaldırıyoruz. Ayrıca çöp suyunun doğaya, yer altı su kaynaklarına karışmasını da engelliyoruz. Gazların da kontrolsüz şekilde doğaya salınmasını önlemiş oluyoruz. Evsel atıkların elektriğe dönüşmesi, çevreye salınan gazların engellenmesi olarak bakarsak fazlasıyla yararlı bir tesis olduğunu söyleyebiliriz."

Çöp ayrıştırma ve enerji üretilen iki tesiste 42 kişinin çalıştığını anlatan Aktar, "Hem kendimize hem sektöre hem de doğaya fayda sağlamış oluyoruz. Hem çöplerin toplanmasında hem de enerji üretim sürecinde Çorum Belediyesinin çok desteğini görüyoruz." ifadesini kullandı.