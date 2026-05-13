Ekinciler Demir Çelik halka arzında talep toplama bugün başladı

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan tasarruf sahiplerine satış duyurusuna göre, yatırımcılar 13-14-15 Mayıs 2026 tarihlerinde olmak üzere 3 iş günü boyunca talepte bulunabilecek.

Halka arzda dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılar için “eşit dağıtım” olarak uygulanacak. Yüksek başvurulu yatırımcı grubu için ise 10.001 lot ve üzeri taleplerde “oransal dağıtım” yöntemi kullanılacak.

EKDMR işlem koduyla gerçekleştirilecek halka arzda pay başına satış fiyatı 45,00 TL olarak belirlendi. Halka arz sonrası şirketin piyasa değerinin 14,400 milyar TL olması beklenirken, F/K oranı 32,27, PD/DD oranı 0,90 ve FD/FAVÖK oranı ise 10,33 olarak açıklandı.

Demir-çelik üretimi alanında faaliyet gösteren şirketin halka arz büyüklüğü 2.340.000.000 TL olacak. Halka arzdan elde edilmesi beklenen net gelirin ise 1.734.703.907 TL seviyesinde olması öngörülüyor.

Toplam 52.000.000 lotun satışa sunulacağı halka arzda, 40.000.000 lot sermaye artırımı, 12.000.000 lot ise ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek. Şirketin fiili dolaşım oranı %16,25 olurken, katılım endeksine uygun olmadığı belirtildi.

Halka arz gelirinin kullanım alanları ise şu şekilde açıklandı:

Yenilenebilir Enerji Yatırımları: %25

Hammadde Tedariği ve İşletme Sermayesi: %40

Üretim Tesislerinde Modernizasyon ve Kapasite Artışı Yatırımları: %25

Kütük Kaynatma Sistemi Yatırımı: %10

Dağıtım grubunda ise payların %40’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, %10’u yüksek başvurulu yatırımcılara, %30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve %20’si yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.