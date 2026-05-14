Özak GYO temettü dağıtım kararını açıkladı

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY), 2025 yılı kâr payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kararını KAP’a bildirdi.

Şirket, ortaklara toplam 289.307.200 TL nakit kâr payı dağıtılmasını teklif etti. Buna göre 1 TL nominal değerli pay başına brüt ve net 0,1987 TL temettü ödenmesi planlanıyor. Temettü oranı brüt ve net yüzde 19,87 olarak açıklandı. Şirketin GYO statüsünde olması nedeniyle stopaj kesintisi yapılmayacak. Kar payı hak kullanım tarihi 24 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 26 Haziran 2026 olarak belirlendi. Kar dağıtım önerisi, 18 Haziran 2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacak.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklama şu şekilde:

Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulunun İlgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide finansal durum tablolarımızda, kontrol gücü olmayan paylar da dikkate alındığında 219.344.212,00TL net dönem zararının, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise net dönem karının 2.433.099.609,99TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu çerçevede;

TMS/TFRS'ye göre hazırlanan 2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarda yer alan 219.344.212,00TL net dönem zararının geçmiş yıllar kârlarından mahsup edilmesine, ayrıca geçmiş yıllar kârlarından 289.307.200,00TL'nin ortaklara brüt kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,

VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan 2025 yılı net dönem karından TTKn.'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ayrılması gereken %5 oranında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe), mevcut yedek akçelerin toplamının sermayenin %20'sine ulaşmış olması nedeniyle ayrılmamasına,

Şirketimiz ortaklarına VUK dağıtılabilir karının taşınmazlardan elde edilen kazancın %53'ine tekabül edecek şekilde; 289.307.200,00TL'nin kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,

Yapılacak nakit kar payı dağıtımı nedeniyle, TTK'nın 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilaveten 21.650.720,00TL tutarında genel kanuni yedek akçe (II. Tertip Yedek Akçe) ayrılmasına,

VUK hükümleri uyarınca hazırlanan yasal kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karından nakden dağıtılması öngörülen kar payı ile II. Tertip yasal yedek düşüldükten sonra kalan 2.122.141.689,99 TL tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına,

Kar dağıtımının 24.06.2026 tarihinde yapılması hususlarını içeren kar dağıtım önerisinin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.