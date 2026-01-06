Engelli ve eski hükümlü hibe desteği başvuruları başladı

Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, engellilerin kendi işini kurması veya diğer projelerle istihdama hazırlanması veya edilmesi, eski hükümlülerin ise kendi işini kurma projeleri mali yönden desteklendiği proje başvuruların başladığını açıkladı.

2026 yılı 1. dönem itibarıyla engellilerin kendi işini kurma hibe desteği üst limiti 735 bin liraya, eski hükümlerin kendi işini kurma hibe desteği üst limiti 550 bin liraya, korumalı iş yeri sermaye desteği ise 905 bin liraya yükseltildi.



Özellikle, bu çağrıda özel ihtiyaç sahibi engellilere yönelik destekli istihdam modeli ile zihinsel ve ruhsal engellerin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Bu modelde, engelli ücret desteği, engelli koç ücret desteği, iş yeri düzenleme desteği sunulmaktadır. Proje çağrıları, yıl içerisinde 6 kez tekrarlanacaktır. 2026 yılı 1. dönem proje çağrısı son başvuru tarihi 16 Ocak 2026 olarak açıklandı.