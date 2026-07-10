ARA
DOLAR
46,98
0,18%
DOLAR
EURO
53,74
0,03%
EURO
ALTIN
6130,96
-0,08%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • Fahiş fiyat alarmı: Ticaret Bakanlığı'ndan depozito güncellemesi sonrası marketlere sıkı denetim

Fahiş fiyat alarmı: Ticaret Bakanlığı'ndan depozito güncellemesi sonrası marketlere sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından olası haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fahiş fiyat alarmı: Ticaret Bakanlığı'ndan depozito güncellemesi sonrası marketlere sıkı denetim

Ticaret Bakanlığı, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından denetimlerini artırdı. 

Bakanlık ekipleri, tüketicilerin haksız fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalmaması amacıyla incelemelerde bulundu.

1 Denetimler artırıldı

Denetimler artırıldı

Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.

2 Ankara'da denetimler yapıldı

Ankara'da denetimler yapıldı

Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.

3 Ürünlerin faturaları incelendi

Ürünlerin faturaları incelendi

Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL