Ticaret Bakanlığı, plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından denetimlerini artırdı.
Bakanlık ekipleri, tüketicilerin haksız fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalmaması amacıyla incelemelerde bulundu.
1 Denetimler artırıldı
Plastik, cam ve metal ambalajlı içeceklerde depozito katılım payının güncellenmesinin ardından, haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesine yönelik denetimler artırıldı.
2 Ankara'da denetimler yapıldı
Bu kapsamda, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ilçesindeki bir zincir market şubesini denetledi.
3 Ürünlerin faturaları incelendi
Denetim kapsamında ambalajlı su ve depozito katılım payı kapsamındaki ürünlerin faturaları incelenerek, bunların ürünlerin satış fiyatıyla uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.