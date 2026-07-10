Yılda sadece 20 gün açıyor: Koparana yüz binlerce liralık ceza

Ordu'nun Akkuş ilçesine özgü endemik bitki türleri arasında yer alan Akkuş zambağı için koruma tedbirleri sürüyor. Dünyada yalnızca bu bölgede görülen bitkiyi koparanlar, 699 bin TL'lik idari para cezası ödeyecek.
1 Türkiye'nin önemli doğal zenginlikleri arasında
Ordu, 130'u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüyle Türkiye'nin önemli doğal zenginlikleri arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı bölgelerde açan yüzlerce farklı çiçek, kentin doğal güzelliğine ayrı bir renk katıyor.
2 "Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere birlikte taşıyalım"
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiçeğin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Akkuş zambağını koparmanın cezasının 699 bin TL olduğunu biliyor muydunuz? Kıymetli hemşehrilerim ve Akkuş'umuzu ziyaret eden misafirlerimizden ricam; endemik bir tür olduğu için koruma altında bulunan Akkuş zambağını hayranlıkla seyredelim, mis gibi kokusunu içimize çekelim ama lütfen asla koparmayalım.
Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere birlikte taşıyalım. Argan Yaylamızın bu muhteşem güzelliğini görmek isteyen herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
3 Literatüre "Lilium akkusianum" adıyla kazandırıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiçeğin korunmasının önemine dikkat çekerek, "Akkuş zambağını koparmanın cezasının 699 bin TL olduğunu biliyor muydunuz? Kıymetli hemşehrilerim ve Akkuş'umuzu ziyaret eden misafirlerimizden ricam; endemik bir tür olduğu için koruma altında bulunan Akkuş zambağını hayranlıkla seyredelim, mis gibi kokusunu içimize çekelim ama lütfen asla koparmayalım. Bu eşsiz güzelliği gelecek nesillere birlikte taşıyalım. Argan Yaylamızın bu muhteşem güzelliğini görmek isteyen herkesi bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.