Yapay zekâ CFO ajandasının merkezinde yer alıyor

Uluslararası danışmanlık, denetim, güvence, kurumsal finansman, strateji ve vergi hizmetleri şirketi EY, finans liderlerinin görev ve sorumluluklarının dönüşümünü mercek altına alan CFO’nun DNA’sı araştırmasının 2026 sonuçlarını açıkladı. Küresel çapta önde gelen şirketlerden, 1.600'den fazla CFO’nun ve üst düzey finans liderinin görüşleriyle yürütülen araştırmaya göre; CFO rolünün dönüşümünü göz ardı eden şirketlerin önemli büyüme fırsatlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulanıyor.

Araştırma, şirketlerin giderek daha karmaşık hale gelen bir ortamda değer oluşturma ve değeri ölçme konusunda karşılaştıkları zorluklar doğrultusunda CFO rolünün nasıl evrildiğini ele alıyor. Katılımcı CFO'ların %60'ı CFO'nun şirkete uzun vadeli değer oluşturmada liderlik etmek istediğini belirtirken, araştırma yalnızca %25'inin kritik yatırım kararlarına liderlik ettiğini ve %26'sının değer yaratımına ilişkin tartışmalara öncülük ettiğini ortaya koyuyor.

CFO’ların %68’i mevcut performans göstergelerinin yeniden tanımlanması gerektiğini ifade ediyor

Araştırma bulgularına göre; CFO’ların potansiyellerini tam anlamıyla ortaya koymalarının önündeki temel engellerden biri, değerin ölçülmesi konusundaki zorluklar olarak öne çıkıyor. CFO’ların %49’u, geleneksel metriklerin teknoloji, veri, yeni roller ve hatta uzun vadeli yatırımların getirdiği değeri yeterince yansıtmadığını düşünüyor. %50’si ise yatırım getirisinin (ROI) önceden tanımlanmasındaki güçlüğün önemli bir engel olduğunu belirtiyor. CFO’ların %68’i ise mevcut performans göstergelerinin yeniden tanımlanması gerektiğini ifade ediyor.

Yapay zekâ büyüme tahminlemesinde önemli bir rol oynayabilir

CFO’lar, dönüşüm çabalarında ekipleri genelinde yeni teknolojilere ilişkin yetkinlik ve bakış açısı eksikliği nedeniyle de zorluklarla karşılaşıyor. CFO’ların sadece %21’i, finans fonksiyonlarının yapay zekâya hazırlık seviyesini diğer şirketlerle kıyaslandığında lider veya ileri düzey olarak değerlendiriyor.

Ayrıca %15’ten daha azı, ekiplerinin yapay zekâ da dahil olmak üzere yeni teknolojileri kullanma konusunda yüksek düzeyde uyum sağlayabildiğine veya kendine güvendiğine inanıyor. Araştırma, CFO’ların %49’u yapay zekânın veri analizi, %45’i büyüme tahminlemesi ve %41’i dinamik fiyatlandırma gibi alanlarda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor. Yapay zekâya tamamen hazır olduklarını belirten CFO’ların %71’i yapay zekânın büyüme tahminlemesinde önemli bir rol oynayabileceğine inanıyor. Diğer yandan, katılımcıların %61’i veri kalitesiyle ilgili sorunları öne çıkarırken, %51’i yapay zekânın sağlayacağı faydaları net bir şekilde açıklamakta zorlandığını ifade ediyor. CFO’ların %50’si ise bu teknolojiden tam anlamıyla yararlanabilmek için gerekli yetkinliklere veya kapasiteye ekipleri genelinde sahip olmadıklarını belirtiyor.

Araştırma sonuçları, CFO rolünün dönüşen gereklilikleri doğrultusunda liderlik yetkinliklerinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. CFO’ların %38’i, finans fonksiyonunun daha hızlı dönüşüm geçirdiğini belirtirken, %68’i, etkinliklerini sürdürebilmek için yeni beceriler ve farklı liderlik yaklaşımları geliştirmeleri gerektiğine inanıyor. %50’si ise görev devri risklerini önlemek amacıyla liderlik gelişimi programlarının tüm finans ekibine yaygınlaştırılmasını istiyor.

EY Türkiye Finansal Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Ozan Özarıkça araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“EY CFO’nun DNA’sı araştırmamız, CFO rolünün küresel ölçekte köklü bir dönüşüm geçirdiğini ortaya koyuyor. CFO’lar artık yalnızca raporlama ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren yöneticiler değil, şirketlerin nasıl değer sunduğunu şekillendiren stratejik liderler olarak konumlanıyor. Finans fonksiyonu stratejik ortak olma yolunda ilerlerken, CFO’lar da organizasyon içindeki stratejik rolünü büyütüyor. CFO’lardan artık; teknoloji, yetenek ve liderliği bir araya getirerek şirket değerini aktif biçimde yönlendirmeleri bekleniyor. Ancak stratejik karar alma noktasında bu beklenti nispeten geride kalıyor. Şirketlerin büyük bölümünde finans ekipleri, değer oluşturmaktan çok kontrol ve operasyon odaklı birim olarak konumlandırılıyor. Günümüz CFO’larının işletmeler için stratejik iş ortakları olarak konumlanan, dayanıklı ve yenilikçi finans fonksiyonları oluşturmaları gerekiyor. Somut çıktılar üretmek, kısa ve uzun vadeli yatırım kararlarına liderlik etmek isteyen CFO’ların değer ölçümüne yönelik yaklaşımlarını yeniden tasarlaması ve kritik yatırım kararlarının sahipliğini üstlenmesi gerekiyor. Yine güçlü veri temelleri ve yetkinlik yatırımlarıyla yapay zekâya hazırlık seviyesini artırması, insan ve kurum kültürünü temel öncelikleri arasına alması, yeni teknolojiler karşısında uyum yeteneğini, iş birliğini ve güveni güçlendirmesi gerekiyor.”

