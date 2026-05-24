Fahiş site aidatlara yasal fren: 3 ay sınırı ve yeniden değerleme şartı getirildi

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, "Türkiye'de uzun yıllardır site ve apartman yönetimlerinde ciddi tartışmalara yol açan, zaman zaman yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve bazı sitelerin kötü niyetli kişilerin kontrolüne geçmesi olarak nitelendirilen durumların önüne geçiliyor." dedi.

Eski düzenlemede yönetimlerin aidatların temelini oluşturan işletme bütçesini herhangi bir üst sınır olmadan hazırlayabildiğini belirten Kiraz, bunun kiracıları yüksek aidatlara mahkum ettiğini, mal sahiplerini ise genel kurul toplanana kadar çaresiz bıraktığını söyledi.

Kiraz, genel kurullara katılımın düşük olmasının yönetimleri cesaretlendirdiğini ve bu olumsuz tablonun sürekli devam ettiğini dile getirerek, bazı sitelerde çekilmez aidat rakamlarının ortaya çıkabildiğine dikkati çekti.

Yeni düzenlemeyle apartman veya sitelerde yönetimlerin işletme bütçesi (aidat) hazırlayabileceklerinin ancak bunun sadece 3 ay için geçerli olacağının altını çizen Kiraz, aidatlardaki artışın yeniden değerleme oranını geçemeyeceğini, üç ay içerisinde olağan ya da olağanüstü kat malikleri genel kurulunun toplanması gerektiğini anlattı.

Kiraz, genel kurulda belirlenecek aidatların sonraki dönem için geçerli olacağını kaydetti.