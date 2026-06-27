Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapacak: Başvuru şartları neler, başvurular ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1200 sözleşmeli antrenör alımına ilişkin başvuru süreci adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru şartları neler, kontenjanlar nasıl dağıtılacak ve başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?
İşte 1200 sözleşmeli antrenör alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
1 Duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bakanlık taşra teşkilatı Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere toplam 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapılacağını açıkladı.
1200 sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru Resmi Gazete'de de yayımlandı.
2 1200 sözleşmeli antrenör alımı başvuruları ne zaman?
GSB 1200 sözleşmeli personel alımı için başvurular 11-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
3 Başvurular nasıl yapılacak?
Antrenör alımı için başvurular belirlenen tarihler arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek.
4 GSB 1200 sözleşmeli antrenör alımı için başvuru şartları neler?
Alımlar, 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, boş kontenjanın üç katı kadar adayın çağrılacağı sözlü ve uygulamalı sınavın ardından oluşacak başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek.
5 Alımlar hangi branşlarda gerçekleştirilecek?
1200 sözleşmeli antrenör alımı kapsamında, 56 spor dalında toplam 1022 sözleşmeli antrenör istihdam edilecek.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde mezkur esasların ek 2’nci maddesinde yer alan öncelik ve sıralama esasına göre millilik şartlarını taşıyanlar arasından ilan edilen spor dalı ve kontenjan sayısınca da 29 spor dalında toplam 178 sözleşmeli antrenör alımı gerçekleştirilecek.