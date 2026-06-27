Gençlik ve Spor Bakanlığı 1200 sözleşmeli antrenör alımı yapacak: Başvuru şartları neler, başvurular ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1200 sözleşmeli antrenör alımına ilişkin başvuru süreci adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru şartları neler, kontenjanlar nasıl dağıtılacak ve başvurular hangi tarihler arasında yapılacak?

İşte 1200 sözleşmeli antrenör alımına ilişkin merak edilen ayrıntılar...