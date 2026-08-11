İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 | İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul’un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan barajlarda seviyeler, yaz dönemindeki tüketimle birlikte merak konusu olmaya devam ediyor. İSKİ’nin 11 Ağustos 2026 Salı günü açıkladığı verilerle kent genelindeki barajların güncel doluluk seviyeleri belli oldu.
Peki, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul’daki barajların güncel su seviyeleri...
1 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Ağustos 2026 tarihli baraj doluluk verilerini paylaştı.
İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50,98 olarak kaydedildi.
2 İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranları
Elmalı Barajı: Yüzde 81,86
Ömerli Barajı: Yüzde 72,29
4 11 Ağustos 2026 Terkos ve Büyükçekmece Barajı doluluk oranı
Terkos Barajı: Yüzde 42,94
Büyükçekmece Barajı: Yüzde 36,06