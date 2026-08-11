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  • İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 | İstanbul barajlarında son durum ne?

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 | İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul’da sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte artan su kullanımı, barajların doluluk seviyelerini yeniden gündeme taşıdı. Kentteki su rezervlerinin ne durumda olduğunu öğrenmek isteyenler, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel verileri takip ediyor. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte 11 Ağustos 2026 Salı günü İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları...

Ekonomist
Ekonomist
İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 11 Ağustos 2026 | İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul’un su ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan barajlarda seviyeler, yaz dönemindeki tüketimle birlikte merak konusu olmaya devam ediyor. İSKİ’nin 11 Ağustos 2026 Salı günü açıkladığı verilerle kent genelindeki barajların güncel doluluk seviyeleri belli oldu. 

Peki, İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı? Barajların doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte İstanbul’daki barajların güncel su seviyeleri...

1 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 11 Ağustos 2026 tarihli baraj doluluk verilerini paylaştı.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’a su sağlayan 10 barajın ortalama doluluk oranı yüzde 50,98 olarak kaydedildi.

2 İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranları

İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranları

Elmalı Barajı: Yüzde 81,86

Ömerli Barajı: Yüzde 72,29

3 İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul barajlarında son durum ne?

Darlık Barajı: Yüzde 68,66

Alibey Barajı: Yüzde 49,73

4 11 Ağustos 2026 Terkos ve Büyükçekmece Barajı doluluk oranı

11 Ağustos 2026 Terkos ve Büyükçekmece Barajı doluluk oranı

Terkos Barajı: Yüzde 42,94

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 36,06

5 Istrancalar ve Sazlıdere Barajı'nda son durum

Istrancalar ve Sazlıdere Barajı'nda son durum

Istrancalar: 33,86

Sazlıdere Barajı: Yüzde 29,17

6 Kazandere ve Papuçdere Barajı doluluk oranları

Kazandere ve Papuçdere Barajı doluluk oranları

Kazandere Barajı: Yüzde 24,12

Papuçdere Barajı: Yüzde 18,33
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