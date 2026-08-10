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  • Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (10-14 Ağustos) | Temettü takvimi

Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (10-14 Ağustos) | Temettü takvimi

Borsa İstanbul’da işlem gören 4 şirket, 10-14 Ağustos haftasında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak.

Ekonomist
Ekonomist
Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (10-14 Ağustos) | Temettü takvimi

Bu hafta 4 şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek. Yatırımcıların hesaplarına aktarılacak net temettü tutarları şöyle:

1 PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (PCILT)

PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (PCILT)

Şirket, 10.08.2026 tarihinde hisse başına 2,1546 TL net temettü ödeyecek. Temettü oranı %7.67 olarak açıklandı.

2 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR)

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR)

Göknur Gıda, 10.08.2026 tarihinde hisse başına 0,2603 TL net temettü dağıtacak. Şirketin temettü oranı %1.33 seviyesinde bulunuyor.

3 Akmerkez GYO (AKMGY)

Akmerkez GYO (AKMGY)

Kar payı avansı hak kullanımını 11 Ağustos 2026'da başlatacak. Pay başına brüt ve net 3,70 TL, toplamda 137,9 milyon TL tutarında ödeme yapılacak.

4 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)

Doğuş Otomotiv ise yatırımcılarına 13.08.2026 tarihinde hisse başına 12,7500 TL net temettü ödeyecek. Temettü oranı %7.82 olarak gerçekleşecek.
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