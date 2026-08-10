Bu hafta 4 şirket temettü dağıtacak (10-14 Ağustos) | Temettü takvimi

Bu hafta 4 şirket temettü ödemesi gerçekleştirecek. Yatırımcıların hesaplarına aktarılacak net temettü tutarları şöyle:
1 PC İletişim ve Medya Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (PCILT)
Şirket, 10.08.2026 tarihinde hisse başına 2,1546 TL net temettü ödeyecek. Temettü oranı %7.67 olarak açıklandı.
2 Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş. (GOKNR)
Göknur Gıda, 10.08.2026 tarihinde hisse başına 0,2603 TL net temettü dağıtacak. Şirketin temettü oranı %1.33 seviyesinde bulunuyor.
3 Akmerkez GYO (AKMGY)
Kar payı avansı hak kullanımını 11 Ağustos 2026'da başlatacak. Pay başına brüt ve net 3,70 TL, toplamda 137,9 milyon TL tutarında ödeme yapılacak.
4 Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS)
Doğuş Otomotiv ise yatırımcılarına 13.08.2026 tarihinde hisse başına 12,7500 TL net temettü ödeyecek. Temettü oranı %7.82 olarak gerçekleşecek.