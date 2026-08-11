Hattuşa’da 2 bin 300 yıllık mezarlar bulundu! Dönemin ölü gömme geleneğini ortaya çıkarabilir

Son bulunan mezarın çok iyi durumda olduğunu dile getiren Schachner, "Bu mezarlardan şimdiye dek en iyisini bulduk. Bu mezarların özelliği, etrafının taş örülerek çember şeklinde çevrilmiş olması. Bulduğumuz bu yeni mezarda çember çok güzel korunmuş. Mezar, taş sanduka mezarı. Bu bölgede çok yaygın. Diğer mezarlardan sikke, kozmetik takımı gibi eşyalar bulundu. Bu mezarda bu bireyin sağ omuzunda bir bıçak duruyor. Henüz tam anlamını bilemiyoruz. Bir ölü hediyesi veya ölü ile birlikte gömülen bir unsur olabilir. Ancak tam net bir şey söylemek mümkün değil, tümünü açmak lazım. Belki bir erkek bireydir. Daha önce açtığımız mezarlar ağırlıklı olarak kadındı." dedi.