Donmuş gıda talebi için 465 milyon TL yatırım

Türkiye’de yoğun iş temposu, tek kişilik hanelerin artması ve pratik çözümlere yönelim, hazır gıda kategorisini büyütürken, özellikle besin değerini koruyan şoklama teknolojileri sayesinde donmuş gıdalara olan ilgi de hızla yükseliyor. Bu tablo, Yaşar Holding bünyesindeki Pınar Et’i de yeni bir yatırım kararı almaya yönlendirdi.
Ekonomist’in 19 Temmuz - 01 Ağustos 2026 tarihli sayısından
Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilen yeni tesisle donmuş unlu mamuller alanında önemli bir kapasite artışı sağlayacaklarını söyleyen PınarOnline Dijital Dönüşüm ve E-Ticaret Direktörü Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, “Bu alanda artan talep bizi donmuş gıda yatırımına yönlendirdi. Hazır börekler başta olmak üzere portföyümüzü genişleteceğiz. Bu yatırım hem iç pazardaki büyümemizi destekleyecek hem de ihracat tarafında elimizi güçlendirecek” diyor.
İhracatta hedef iki kat büyüme
Pınar Et’in yaklaşık 465 milyon TL tutarındaki 2026 yatırım programının önemli bölümünü dijital dönüşüm ve donmuş gıda yatırımlarının oluşturduğunu belirten Eyilik, yaklaşık 9 bin metrekarelik alanda kurulan tesiste üretim hatlarının 2026 yılında kademeli olarak devreye alınacağını belirtiyor. Donmuş ürünlerde tüketici algısını değiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Eyilik, hazır donmuş ürünlerin sanılanın aksine şoklama teknolojisi sayesinde besin değerini koruduğunu belirterek, bu kategorinin önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü büyümesini beklediklerini ifade ediyor.
Yeni yatırımın en önemli amaçlarından birinin ihracat olduğunu vurgulayan Eyilik, özellikle Avrupa ve ABD pazarlarında donmuş ürünler için önemli fırsatlar gördüklerini söylüyor. Avrupa’da donmuş ürün kategorisinde regülasyon avantajı bulunduğunu belirten Eyilik, “Bu yıl ihracata daha fazla odaklandık. Özellikle balık ürünlerinde güçlü bir performans yakaladık. Dubai’de büyümemiz sürüyor. Bölgedeki uluslararası zincirlere ürün veriyoruz. Avrupa’da ise donmuş ürünlerle daha fazla büyümek istiyoruz. İhracatın toplam satışlarımız içindeki payını yüzde 10’dan yüzde 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Şirket önümüzdeki dönemde ihracatta geleneksel etnik marketlerin dışına çıkarak Aldi, Tesco ve Sainsbury’s gibi büyük zincirlerde daha güçlü yer almayı hedefliyor.
Çocuk portföyünü genişletiyor
Şirket, yeni dönemde çocuklara yönelik ürün portföyünü de genişletiyor. Eyilik, online kanalda test satışlarına başladıkları şekilli köfte serisinin lansmanını yılın ikinci yarısında gerçekleştireceklerini söylüyor. Hindi, dana, balık ve sebze bazlı ürünlerden oluşan Pınar Kids serisinin çocukların beslenme alışkanlıklarından yola çıkılarak geliştirildiğini anlatan Bilge Kalpaklıoğlu Eyilik, şunları anlatıyor: “Çocukların daha kolay tüketebileceği eğlenceli formlarda ürünler geliştirdik. İlk etapta donmuş köftelerle başladık ancak ilerleyen dönemde farklı donmuş çocuk ürünlerini de portföyümüze ekleyeceğiz. Ambalaj tasarımlarını da Avrupa pazarını düşünerek hazırladık. Öte yandan protein bazlı ve kolajen içerikli ürünlere yönelik talebin tüm dünyada yükseldiğini görüyoruz. Bu alanlara yönelik de çalışmalar yürütüyoruz.”
“Yapay zeka komitesi kurduk”
“Holding bünyesinde ‘Yapay Zeka Komitesi’ kurduk. Üretim tesislerimizde verimliliği artırmaya yönelik yapay zeka destekli projeler yürütüyoruz. Dijital olgunluk analizleriyle fabrikalarımızda yeni yatırım alanlarını belirledik. Yaptığımız analizlerle üretim aşamasındaki kayıp oranlarını ortadan kaldırarak, örneğin boyada; 100 birimlik ham madde girişinin 100 birim ürün çıktısı şeklinde olmasını sağlayabildik. Müşteri tarafında ise PınarOnline’ın üretken yapay zeka destekli alışveriş asistanı PoBo sayesinde çağrı merkezi üzerindeki yük yüzde 50 - 60 oranında azalırken, müşteri memnuniyetinde yüzde 20 - 25 artış elde edildi.”