İGA’da kış hazırlıkları tamam: Pist güvenliği yapay zeka ve ileri teknolojiye emanet

"Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İGA İstanbul Havalimanı'nda en önemli gündem her zaman güvenlik. Kış koşullarının getirdiği tüm zorluklara karşı uzman personelimiz, güçlü araç filomuz ve bu yıl devreye aldığımız ileri teknolojik sistemlerle hazır durumdayız. Yılın her döneminde olduğu gibi kış sezonu boyunca da operasyonel sürekliliği ve uçuş emniyetini önemsiyor ve önceliklendiriyoruz. Dijitalleşme, otomasyon ve ileri teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz kış operasyonları sayesinde, hava koşullarına bağlı riskleri tespit edip, gerekli müdahaleler hızlı ve etkin biçimde gerçekleştiriliyor. Bizim için öncelik, misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmak."

Öte yandan, farklı tipteki kar küreme araçlarına İGA yerleşkesinde bulunan İstanbul Havalimanı Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin önerileriyle belirlenen 15 isim verildi.