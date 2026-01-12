ARA
  Dedesinin mesleğini devraldı, şimdi rüzgargülü üretimi yapıyor

Dedesinin mesleğini devraldı, şimdi rüzgargülü üretimi yapıyor

61 yaşındaki Şerafettin Çidam, ailesinden miras kalan demircilik zanaatını dönüştürerek rüzgargülü üretimine yöneldi.


Dedesinin mesleğini devraldı, şimdi rüzgargülü üretimi yapıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Şerafettin Çidam, dedesinden devraldığı demircilik mesleğini geliştirerek rüzgargülü üretimi yapıyor.

30 yıldır rüzgargülü sistemiyle uğraşıyor

30 yıldır rüzgargülü sistemiyle uğraşıyor

Yaklaşık 30 yıldır rüzgargülü sistemiyle uğraşan Şerafettin Çidam, Türkiye'nin birçok ilinde rüzgargülü kurulumu da yapıyor.

Rüzgargülü ve elektrik enerji sistemini kurdu

Rüzgargülü ve elektrik enerji sistemini kurdu

Çidam, Erciş ilçesi Bayramlı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Nihat Baş isimli üreticiye de 12 kW'lık rüzgargülü ve elektrik enerji sistemini kurdu.

"Bu işleri geliştire geliştire rüzgârgülü imalatına başladım"

"Bu işleri geliştire geliştire rüzgârgülü imalatına başladım"

Çidam, mesleğinin dededen kalma olduğunu belirterek, "Dedem demirciydi. Babam sıcak demirciydi. Ondan sonra abilerim demirciydi. Ben de bu işleri geliştire geliştire rüzgârgülü imalatına başladım. 12 kW sistemi Van Erciş'te Nihat beye kurduk." ifadelerini kullandı.

"Kurduğumuz sistem doğa dostu"

"Kurduğumuz sistem doğa dostu"

Kurduğu sistemin hibrit olduğunu belirten Şerafettin Çidam, "Kurduğumuz bu sistem hibrit sistem. Doğa dostu. Doğayı kirletmiyor. Rüzgârla dönen bir sistem. Vatandaşın kullanımına sunduk" dedi.

Elektriğin yetersiz olmasından dolayı rüzgargülünü tercih etti

Elektriğin yetersiz olmasından dolayı rüzgargülünü tercih etti

Nihat Baş ise elektriğin yetersiz olmasından dolayı doğa dostu rüzgargülünü tercih ettiklerini belirtti.
