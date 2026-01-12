Dedesinin mesleğini devraldı, şimdi rüzgargülü üretimi yapıyor

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Şerafettin Çidam, dedesinden devraldığı demircilik mesleğini geliştirerek rüzgargülü üretimi yapıyor.
Yaklaşık 30 yıldır rüzgargülü sistemiyle uğraşan Şerafettin Çidam, Türkiye'nin birçok ilinde rüzgargülü kurulumu da yapıyor.
Çidam, Erciş ilçesi Bayramlı köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Nihat Baş isimli üreticiye de 12 kW'lık rüzgargülü ve elektrik enerji sistemini kurdu.
Çidam, mesleğinin dededen kalma olduğunu belirterek, "Dedem demirciydi. Babam sıcak demirciydi. Ondan sonra abilerim demirciydi. Ben de bu işleri geliştire geliştire rüzgârgülü imalatına başladım. 12 kW sistemi Van Erciş'te Nihat beye kurduk." ifadelerini kullandı.
Kurduğu sistemin hibrit olduğunu belirten Şerafettin Çidam, "Kurduğumuz bu sistem hibrit sistem. Doğa dostu. Doğayı kirletmiyor. Rüzgârla dönen bir sistem. Vatandaşın kullanımına sunduk" dedi.