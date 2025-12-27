İstanbul'da kar başladı mı, bugün hava nasıl olacak?

Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Esenyurt Belediyesi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 900 personel; 110 araç ve bin 500 ton tuz stoğu ile 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.