ARA
DOLAR
42,90
0,13%
DOLAR
EURO
50,50
-0,23%
EURO
GRAM ALTIN
6251,78
1,31%
GRAM ALTIN
BIST 100
11294,37
-0,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • İstanbul'da kar başladı mı, bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da kar başladı mı, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar uyarısında bulundu. Peki, İstanbul'da kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak? İşte 27 Aralık 2025 İstanbul son hava durumu tahminleri...


İstanbul'da kar başladı mı, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan son uyarılar İstanbulluları meraklandırdı. Kar yağışı İstanbul'da da görülecek mi? 27 Aralık 2025 Cumartesi son hava durumu...

 

İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü mega kent beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Sabah saatlerinde kent genelinde başlayan yağmur, kentin bazı yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Pendik'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle arabaların üzerini ince beyaz örtü kapladı.

 

Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Esenyurt Belediyesi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 900 personel; 110 araç ve bin 500 ton tuz stoğu ile 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL