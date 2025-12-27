İstanbul'da kar başladı mı, bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji ve AKOM tarafından yapılan son uyarılar İstanbulluları meraklandırdı. Kar yağışı İstanbul'da da görülecek mi? 27 Aralık 2025 Cumartesi son hava durumu...
İstanbul genelinde etkili olan yağış, kentin yüksek kesimleri ile bazı bölgelerinde yerini karla karışık yağmur ve kar yağışına bıraktı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü mega kent beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Sancaktepe, Çekmeköy, Ümraniye, Beyoğlu ve Şişli'de ise aralıklarla karla karışık yağmur etkisini gösteriyor. Esenyurt Belediyesi ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları doğrultusunda beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. İlçe genelinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 900 personel; 110 araç ve bin 500 ton tuz stoğu ile 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak.