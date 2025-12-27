Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde geri sayım başladı: İlk kura ne zaman çekilecek?

İnşa edilen konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Öte yandan, Anadolu ve İstanbul için iki farklı ödeme planı oluşturuldu.

Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.