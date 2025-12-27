Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde geri sayım başladı: İlk kura ne zaman çekilecek?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan ve ülke genelinde hayata geçirilecek Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde kura sürecine girildi. İlk çekilişin ne zaman yapılacağı merak edilirken, gözler kura takvimi ve illere ilişkin açıklamalara çevrildi.
Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’nde kura çekimi ne zaman başlıyor? İlk kura hangi il için çekilecek? İşte tüm ayrıntılar...
1 Kura çekimleri ne zaman başlıyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kuranın 29 Aralık 2025 Pazartesi günü çekileceğini duyurdu. Kuraların 2026 yılı mart ayının ortalarına kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
2 İlk kura hangi il için çekilecek?
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk kuranın Adıyaman'daki konutlar için çekileceğini açıklandı. Adıyaman'da 6 bin 620 konutun inşa edileceği duyurulmuştu.
3 Bugüne kadar kaç başvuru yapıldı?
Projeye ilginin yoğun olduğunu açıklayan Bakan Kurum, başvuru sayısının 8 milyon 800 bin, geçerli sayılacak başvuruların da yaklaşık 5 milyon 300 bin olduğunu duyurdu.
10 Kasım 2025 tarihinde başlayan başvurular, 19 Aralık 2025 tarihinde sona ermişti.
4 En çok hangi illerden başvuru alındı?
Projeye en çok başvurular İstanbul, İzmir ve Ankara'dan geldi.
5 Konutlar ne zaman teslim edilecek?
proje kapsamında inşa edilecek konutların 2027 yılının Mart ayında teslim edileceği açıklanmıştı. Ancak Bakan Murat Kurum, ilk teslimatların 2026 yılı içerisinde de gerçekleşeceğini kaydetti.
Bakan Kurum ayrıca, deprem bölgesine ekstra kontenjan ayrıldığını da ifade etti.
6 Ödeme planı belli oldu mu?
İnşa edilen konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulacak. Öte yandan, Anadolu ve İstanbul için iki farklı ödeme planı oluşturuldu.
Buna göre, İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı ise 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların fiyatı da 2 milyon 650 bin TL olarak açıklandı. Söz konusu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
7 İstanbul için ödeme planı
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Ödemelerde yüzde 10 peşinat (195.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacakken, bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatının 2 milyon 450 bin TL olacağı duyuruldu. Konutların aylık taksiti ise 9 bin 188 TL olacak.
80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı da 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Söz konusu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.
8 Özel kontenjanlar ayrıldı
Ayrıca, proje için şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve üç ya da daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjan sağlanacağı da duyurulmuştu.
Bu kapsamda; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler için yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençler için ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılması planlanıyor.