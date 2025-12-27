İstanbul’u bıraktı, baba ocağında kaz çiftliği kurdu: Sayı 5 yılda 600’e çıktı

Kovid-19 salgını döneminde İstanbul’daki yaşamını bırakıp memleketi Kastamonu’nun Devrekani ilçesine dönen Suat Bayramoğlu, kaz yetiştiriciliğine yöneldi. Bayramoğlu, 5 yılda 130 kazla başladığı üretimini 600 hayvana çıkardı.
1 Baba ocağına döndü
5 çocuk babası Bayramoğlu, İstanbul'da inşaat malzemeleri üzerine iş yeri bulunan ve Kovid-19 salgını döneminde işlerinin durgunlaşması nedeniyle 2020 yılında ailesiyle baba ocağı Devrekani'nin Doğuörcünler köyüne döndü.
3 Eski bir samanlığı kullandı
Yaptığı araştırmanın ardından aynı köyde yaşayan Kenan Yılmaz ile kaz yetiştiriciliğine başlayan Bayramoğlu, köy harmanı ve eski bir samanlığı kaz yetiştirmeye uygun hale getirdi.
4 İşe 130 kazla başladılar
İlk etapta 130 kaz alarak işe başlayan Bayramoğlu ile ortağı, aradan geçen 5 yılda kaz sayısını 600'e yükseltti.
5 Yeni bir yer yapmayı planlıyorlar
İki ortak, yerlerin kendilerine yetmemesi üzerine 3 bin kaz yetiştirilebilecek yeni bir yer yapmayı planlıyor.
6 "Farklı bir iş arayışına girdim"
Bayramoğlu, AA muhabirine, İstanbul'da doğup büyüdüğünü, Kovid-19 salgını döneminde işleri bozulunca farklı bir iş arayışına girdiğini söyledi.
7 "Gidelim, bir şeyler yapalım dedik"
Memleketi Devrekani'deki köyde dedesinden kalma ev ve arazileri bulunduğunu belirten Bayramoğlu, "Gidelim, bir şeyler yapalım' dedik. Geldiğimde ne yapabileceğimi araştırdım. Buranın iklimi serttir. İklimine uygun olduğundan dolayı köylümüz Kenan Yılmaz ile kaz işine başladık." dedi.
8 "Başta ne yapacağımızı bilmiyorduk"
Suat Bayramoğlu, "Ortağımla evlerimizin mesafesi 1 kilometre. Abimin arazisini çevirip kazları buraya yerleştirdik. Kuluçka makineleri aldık. Başta ne yapacağımızı bilmiyorduk ama baktık yumurta ve civciv talebi çok, ona yöneldik." ifadelerini kullandı.
10 "Yeni yılda 3 bin anaçlık yer yapacağız"
Bayramoğlu ayrıca, "Mevcut yerimiz yetersiz geliyor. 600 anaçlık yerimiz var, burayı büyütmek istiyoruz. Yeni yılda 3 bin anaçlık yer yapacağız. Yeni yerin hazırlığını yapıyoruz. Kazlar, buranın havası soğuk olduğu için çok iyi uyum sağladı. Katı yem olarak arpa, buğday, yulaf ve mısır veriyoruz. Yeşillik ihtiyaçları için dışarıya salıyoruz, otluyorlar." dedi.
11 "Döndüğüm için hiç pişman değilim"
Bayramoğlu, memleketine döndüğü için hiç pişman olmadığını da belirtti.
12 "Çok para kazanmak önemli değil"
Bayramoğlu, " "Çoğu insanın aklında köye dönme fikri vardır ama kimi çocuğu, kimi işini sebep gösterip gelemiyor. Bir devrim yapıp gelmek gerekiyor. Aklında, fikrinde köy olan herkese tavsiye ederim. Çok para kazanmak önemli değil, şehirlerde robotlaşmışız. Geldiğim için çok mutluyum. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz" diye de ekledi.