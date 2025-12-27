İstanbul’u bıraktı, baba ocağında kaz çiftliği kurdu: Sayı 5 yılda 600’e çıktı

Bayramoğlu, " "Çoğu insanın aklında köye dönme fikri vardır ama kimi çocuğu, kimi işini sebep gösterip gelemiyor. Bir devrim yapıp gelmek gerekiyor. Aklında, fikrinde köy olan herkese tavsiye ederim. Çok para kazanmak önemli değil, şehirlerde robotlaşmışız. Geldiğim için çok mutluyum. Ekmeğimizi buradan kazanıyoruz" diye de ekledi.