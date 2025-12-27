Pazar günü zincir marketler kapanacak mı? Bakanlık yetkililerinden ilk açıklama geldi

Perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sektör konuya ilişkin tam anlamıyla ikiye bölünmüşken, Ticaret Bakanlığı yetkilerinden de bir açıklama geldi.

Bakanlık yetkilileri ne dedi?

sabah.com.tr'den Betül Alakent'in haberine göre, Ticaret Bakanlığı yetkilileri, marketlere yönelik olası bir kararın ekonomik ve sosyolojik değerlendirmeler yapılmadan alınamayacağını, etki analizlerinin tamamlanmasının gerektiğini belirtti.

Tartışma nasıl başladı?

25 Aralık 2025 tarihinde Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda esnaf, sanatkarlar ile perakende sektörünün temsilcileri pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde görüş birliğine vardı.

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün konuyla dair yaptığı açıklamada, güçlü aile ve nitelikli istihdam için pazar günü tatil yapmanın şart olduğunun altını çizdi.

Çalıştaya katılan Ankara Ticaret Odası (ATO) Gürsel Baran da çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeninin uzun vadede hem verimliliği artıracağı hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacağına vurgu yaptı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de düzenlemenin küçük esnafı koruyacağını, çalışanların iş gücüne katılımını güçlendireceğini ve toplumsal huzuru artıracağını ifade etti.

Karara itirazlar geldi

Ancak, alınan karara karşı itirazlar da gecikmedi. Konuya dair bir açıklama yapan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), pazar günü zincir marketlerin kapalı olmasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağını ve ekonomik faaliyetleri daraltacağını belirtti.

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) de konuya dair bir görüş birliğini olmadığını kaydetti. GPD yaptığı açıklamada, haftanın bir günü gerçekleşecek bir kapanmanın hem istihdamda hem kayıtlı ekonomide oldukça büyük ve onarılması güç yaralara neden olacağını ifade etti.

Ayrıca, "Çalışma günlerine getirilecek kısıtlama hem kısa hem de uzun vadede istihdamı son derece olumsuz etkileyecek, işletmeler işe alımlarını da doğal olarak sınırlandıracaktır" ifadeleri de kullanıldı.

Tüketiciler Konfederasyonu da marketlerin pazar günleri kapalı olmasının tüketiciler açısından olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret etti.