Hafta sonları 450 kilometre yol yapıyor: Hobi olarak başladı, şimdi kendi markası var

Arıcılığa başlamadan önce çok fazla meslekte deneyiminin olduğunu ama hiçbirinin kendisini mutlu etmediğini dile getiren Eymür, kayınpederi sayesinde artık sevdiği işi yaptığını dile getirerek, "Çeşitli kurslara gittim. Kendim de çocuk gelişimi bölümü mezunuyum.

Bu kursların ardından bazı mesleklere yöneldim ama hiçbiri beni mutlu etmedi. Sık sık köyümüze gidip geliyoruz. Arıcılıkla uğraşan kayınpederim, arı kovanları benim evime çok yakın olduğu için, sık sık bana ‘oğul çıkıyor mu, gözetle' derdi. Ben arının uçmasını oğlu çıktı sanırdım. ‘Oğul çıktı' diye heyecanla söylerdim ama öyle değilmiş. Ben bu merakla İstanbul'da kursa gittim" dedi.