Yer altındaki şifa kaynağı: O mağara deri hastalıklarına umut oluyor

İtalyalı Ludovica Peterki de ilk kez Türkiye’ye geldiğini ifade ederek, "Ailemle tüm Türkiye'yi kapsayan bir gezi yaptık. İstanbul'u ve diğer şehirleri gördük. Burası bizim Türkiye'deki ilk mağaramız. Başka mağaralarda bulunmadım. İtalya'daki mağaralarda bulundum ama daha önce hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Çok güzel çünkü daha önce hiç böyle küçük su havuzları görmemiştim. Kokusu çok eşsiz diyebiliriz. Burası doğal, insan tarafından çok az kirletilmiş ve dokunulmuş, bu yüzden çok hoşuma gitti." diye konuştu.