ARA
DOLAR
47,84
0,10%
DOLAR
EURO
55,38
0,31%
EURO
ALTIN
6627,39
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sanki biri getirip üzerine koymuş gibi: Görenleri şaşırtan doğal oluşum turizme kazandırıldı

Sanki biri getirip üzerine koymuş gibi: Görenleri şaşırtan doğal oluşum turizme kazandırıldı

Giresun’da dik bir yamaçta yer alan ve sıra dışı görüntüsüyle dikkati çeken "Gelin Kayası" turizme açıldı. Bölge, seyir terası ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sanki biri getirip üzerine koymuş gibi: Görenleri şaşırtan doğal oluşum turizme kazandırıldı

Giresun’un dikkat çeken doğal oluşumlarından “Gelin Kayası”, yapılan çalışmalarla ziyaretçilere açıldı. Dik yamaçtaki sıra dışı görünümüyle ilgi gören bölgede seyir terası oluşturulurken, çevre düzenlemesi de gerçekleştirildi.

1 Fiziki yapısıyla dikkat çekiyor

Fiziki yapısıyla dikkat çekiyor

Merkeze bağlı Mesudiye köyünde Kulakkaya Yaylası'na ulaşım sağlanan yol üzerinde yer alan kaya, fiziki yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Üst üste konulmuş iki kayayı andıran duruşu, ziyaretçilerini şaşırtıyor.

2 Enerji verimliliği sağlayan güneş enerjili aydınlatma sistemi kuruldu

Enerji verimliliği sağlayan güneş enerjili aydınlatma sistemi kuruldu

Güzergahı kullananların fotoğraf çektirdiği kayanın, bölge turizmine katkı sağlaması için İl Özel İdaresince bir süre önce proje hazırlandı.

"Gelin Kayası"nın doğal dokusuna uygun seyir terası inşa edildi. Ayrıca çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarının yanında ahşap mimariye uygun büfe, enerji verimliliği sağlayan güneş enerjili aydınlatma sistemi kuruldu.

3 İnsanlar yoğun ilgi gösteriyor

İnsanlar yoğun ilgi gösteriyor

Ziyaretçilerden Cezmi Duru, AA muhabirine, bölgede akrabalarıyla yaptığı gezi sırasında "Gelin Kayası"na da uğradıklarını söyledi.

Görünümü dolayısıyla insanların buraya ilgi gösterdiğini belirten Duru, erozyon, rüzgar ve yağmur gibi uzun yıllar süren doğa olayları nedeniyle kayanın bu şekli almış olabileceğini dile getirdi.

4 "Görülmesi gereken bir yer"

"Görülmesi gereken bir yer"

Veli Köksaldı ise Kulakkaya Yaylası'ndan dönüşü sırasında arkadaşının tavsiyesi üzerine bölgeye geldiğini ifade etti.

Kayayı gördüğünde şaşırdığını aktaran Köksaldı, "Taşın yarısı boşta gibi görünüyor, yarısı diğer taşa basıyor ama değişik bir görünümü var. Sanki taşı getirip oraya koymuşlar gibi ama doğal, zamanla oluşmuş bir taş. Görülmesi gereken bir yer." dedi.

5 "Seyir zevki daha yüksek ve temiz bir yer haline geldi"

"Seyir zevki daha yüksek ve temiz bir yer haline geldi"

Leyla Aydın da yapılan çalışmalarla alanın seyir zevki daha yüksek ve temiz bir yer haline geldiğini söyledi.

Şehir dışından tatil için bölgeye geldiğini aktaran Aydın, "Her gelişimde burada bir fotoğraf çektiriyorum. Sanki hiç gelmediğimiz yermiş gibi her seferinde heyecanla fotoğraf çektiriyoruz. Taş taş üstüne olduğu için kayanın enteresan bir hali var." dedi.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL