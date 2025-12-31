ARA
İstanbul Valiliği’nden kar alarmı: Kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinden itibaren başlaması beklenen ve gece saatlerinde etkisini artırarak ertesi gün öğleye kadar yer yer kuvvetli olacağı öngörülen kar yağışına karşı uyarıda bulundu.


İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinden sonra meydana gelebilecek kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinden sonra kar yağışının beklendiği kaydedilirken, yağışın sabaha karşı yoğunluğunu artırarak öğle saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli şekilde etkili olacağı ifade edildi.

9 ilçeye dikkat çekildi

Valilik, bazı ilçelerde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle tedbirli olunması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik İlçelerinin yüksek ve kuzey kesimleri, Sarıyer’in Kuzeyi, Arnavutköy ve çevresinde, yerde örtü oluşturacak şekilde etkili olması tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

