TOKİ 500 bin konut Adıyaman kura çekimi: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimleri bugün Adıyaman'da başladı. Kura çekimleri, 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da gerçekleştirilecek.

TOKİ tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda kura çekimleri devam edecek. Diğer iller için takvim henüz netleşmedi.