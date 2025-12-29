ARA
  TOKİ 500 bin konut Adıyaman kura çekimi: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

TOKİ 500 bin konut Adıyaman kura çekimi: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, ilk kura çekimi bugün Adıyaman’da gerçekleştiriliyor. Peki kura sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?


TOKİ 500 bin konut Adıyaman kura çekimi: Sonuçlar nereden ve nasıl sorgulanır?

Türkiye genelinde 81 ili kapsayan ve 500 bin konutun hayata geçirileceği Yüzyılın Konut Projesi’nde kura süreci bugün Adıyaman’da başladı. İlk çekilişle birlikte hak sahiplerinin belirleneceği süreçte, vatandaşlar kura sonuçlarının nereden ve nasıl takip edileceğini araştırıyor.

Peki, kura sonuçları nereden takip edilecek?

İlk kura çekimi bugün Adıyama'nda yapılıyor

İlk kura çekimi bugün Adıyama'nda yapılıyor

Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru süreçlerinin tamamlanmasının ardından sıra kura çekimlerine geldi. İlk kura çekimi, bugün Adıyaman'da gerçekleştiriliyor.

Kura çekimleri, TOKİ'nin YouTube hesabı üzerinden takip edilebiliyor.

 

Adıyaman'da kaç konut yapılacak?

Adıyaman'da kaç konut yapılacak?

Proje kapsamında Adıyaman'da toplam 6 bin 620 konutun inşa edileceği duyurulmuştu. Buna göre, merkezde 5 bin konut, Besni'de 300 konut, Çelikhan'da 100 konut, Gerger'de 250 konut, Gölbaşı'nda 200 konut, Kahta'da 700 konut, Samsat'ta 20 konut ve Tut'ta 50 konut inşa edilecek.

Sonuçlar nereden takip edilecek?

Sonuçlar nereden takip edilecek?

Kura çekimleri tamamlandığında asil ve yedek hak sahipleri listeleri açıklanacak. Kuraya katılan vatandaşlar sonuçları TOKİ resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

Adayların sonuçlara erişebilmesi için T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yapmaları gerekecek.

TOKİ kura çekimleri il il ne zaman gerçekleştirilecek?

TOKİ kura çekimleri il il ne zaman gerçekleştirilecek?

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk kura çekimleri bugün Adıyaman'da başladı. Kura çekimleri, 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da gerçekleştirilecek.

TOKİ tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda kura çekimleri devam edecek. Diğer iller için takvim henüz netleşmedi.
